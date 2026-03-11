Lateral ex-Grêmio retorna ao Estado para defender o Caxias na Série C

Felipe Albuquerque é aguardado nos próximos dias na Serra. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Caxias oficializou, nesta quarta-feira (11), a contratação do lateral-direito Felipe Albuquerque, de 26 anos, para reforçar o elenco na sequência da temporada de 2026. O jogador chega para suprir uma posição carente no grupo e traz consigo a experiência de já ter disputado as Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Revelado e profissionalizado nas categorias de base do Grêmio, Felipe Albuquerque retorna ao futebol gaúcho após quatro anos. Sua última passagem pelo estado ocorreu em 2022, quando atuou em duas partidas pelo Tricolor antes de ser emprestado ao Novorizontino.

Além da equipe paulista, o lateral acumula passagens por outros clubes tradicionais do cenário nacional, como Ponte Preta, Chapecoense, Inter de Limeira, ABC, CSA e Grêmio Prudente.

O atleta possui um pré-contrato assinado com o Caxias. A previsão é que Felipe Albuquerque se apresente no Estádio Centenário nos próximos dias para realizar os exames médicos de rotina e assinar o vínculo definitivo com o clube grená.