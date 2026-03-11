Juventude volta a perder para o Coritiba e é eliminado da Copa do Brasil sub-17

O Juventude foi eliminado da Copa do Brasil sub-17 ao perder para o Coritiba, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (11), no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Único representante gaúcho que ainda seguia na competição, o Verdão deixa o torneio nas oitavas de final.
Os Guris alviverdes haviam sido derrotados na ida por 2 a 0 no CT Bayard Osna, no Paraná, e precisavam vencer por três gols de diferença para avançar de fase no tempo normal.
Depois do empate sem gols na primeira etapa, os paranaenses chegaram à vitória por 1 a 0 no segundo tempo.
O Alviverde, do técnico Euller Borges, iniciou o duelo com: Adami; Yuri (Vicente Telles), Edson Caruaru, Murilo e Kauã Negri (Felipe Verdi); Léo Crisan (Nilmar), Bombarda (Lorenzo Suzin) e Nathan; Joca (Rodrigo), Lisboa (Galdino) e Roberth.