Juventude vence a Tuna Luso nos pênaltis e avança à quarta fase da Copa do Brasil

O Juventude sofreu, mas continua invicto na temporada e vivo na Copa do Brasil 2026. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Verdão fez 4 a 1 nos pênaltis, passou pela Tuna Luso e garantiu vaga na quarta fase da competição nacional.
No tempo normal, Paulo Rangel abriu o placar para os donos da casa e Taliari empatou no fim da primeira etapa. Nas penalidades, o time alviverde teve 100% de aproveitamento e Jandrei defendeu uma das cobranças. A classificação garante mais R$ 1,68 milhão aos cofres alviverdes.
Na próxima etapa, o adversário será outro paraense: o Águia de Marabá, que eliminou o Madureira, no Rio de Janeiro, vencendo por 1 a 0. O gol foi anotado por Felipe Pará. O confronto único será disputado no Estádio Alfredo Jaconi, na próxima semana, em data e horário a serem definidos pelo CBF.
O JOGO
Com Léo Índio e Manu Castro como novidades na formação titular, o Ju iniciou a partida buscando se adaptar ao gramado pesado e irregular do Estádio da Curuzu. E, logo aos oito minutos, um erro combinado com uma poça d´água fizeram com que a Tuna Lusa abrisse o placar.
Marcos Paulo tentou recuar para Jandrei e a bola parou pouco antes de chegar no goleiro. Jayme aproveitou e rolou para Paulo Rangel, livre, só tirar de Messias e finalizar para a rede: 1 a 0.
A primeira chegada de perigo do Juventude só saiu aos 15 minutos. Depois de finalização de Taliari, o goleiro Vinícius saiu para evitar a finalização de MP. Aos 17, Taliari foi derrubado na área, mas a árbitra Daiane Muniz não marcou nada.
Aos 19, Pablo Roberto tabelou com MP e cruzou rasteiro. Taliari antecipou o zagueiro, mas finalizou para fora. A pressão continuou aos 22, quando o camisa 19 aproveitou o rebote de uma cobrança de falta e, na frente da área, chutou forte de primeira. A bola acertou o travessão. Na sobra, Rodrigo Sam tentou na frente da meta e a zaga da Tuna Luso salvou.
O time da casa voltou a assustar aos 37. Jayme recebeu na área em contra-ataque e bateu fraco, mas obrigou Jandrei a fazer boa defesa. Na resposta, aos 44, Pablo Roberto fez jogada individual e bateu firme no canto. A bola passou rente à trave.
Era ataque contra defesa e, nos acréscimos, foi a vez de Taliari receber na área, tirar do goleiro e rolar para Mandaca, que teve calma para tirar da marcação e bater forte. O chute passou do goleiro, mas parou em Amaral, que salvou em cima da linha.
Em um dos últimos lances da primeira etapa, polêmica e gol alviverde. Em um passe na área para MP, a bola saiu pela linha de fundo e a árbitra Daiane Muniz assinalou escanteio. O Juventude cobrou rápido e MP bateu em direção ao gol. Vinícius deu rebote e Taliari, de cabeça, escorou para as redes: 1 a 1 e muita reclamação da Tuna Luso.
SEGUNDO TEMPO
Com menos de um minuto da segunda etapa, um susto pra torcida alviverde. Rodrigo Sam errou na defesa e permitiu que dois jogadores ficassem frente à frente com Jandrei. Jayme finalizou e o goleiro do Ju salvou. No rebote, Otávio chutou fraco e a bola ficou fácil para o camisa 93.
A partir daí, o Juventude voltou a ter o controle das ações. Com as entradas de Nathan Santos, Raí Silva e Fábio Lima, o time ganhou mais força física e voltou a pressionar. Aos 19, Taliari ganhou na ponta esquerda e cruzou para Raí Silva chutar rasteiro, mas a bola acertou MP quando ia em direção ao gol. Na sequência, Mandaca arriscou de fora da área e Vinícius fez grande defesa.
Com o passar do tempo, o jogo ficou enroscado para o Juventude. Aos 25 minutos, Alisson Safira foi chamado para a vaga de MP. Na sequência, Iba Ly substituiu Léo Índio.
Sem conseguir ficar com a posse de bola, o Ju passou a ver o jogo ficar mais perigoso e não teve forças para buscar o gol da virada. No fim, 1 a 1 e decisão nos pênaltis.
PENALIDADES
Nas cobranças de pênaltis, Taliari abriu a disputa e deslocou o goleiro para fazer 1 a 0. Luan bateu firme e empatou. Raí Silva também cobrou bem e voltou a colocar o Ju na frente. Na segunda batida da Tuna, Wanderlan chutou rasteiro e Jandrei defendeu.
Alisson Safira confirmou na cobrança rasteira: 3 a 1 para o Ju. Tulio tentou o chute no ângulo e acertou o travessão. Assim, foi só Mandaca marcar para confirmar a classificação.
FICHA TÉCNICA
Copa do Brasil
3ª fase - Jogo único
Tuna Luso 1x1 Juventude (1x4 nos pênaltis)
Estádio da Curuzu, em Belém
Juventude
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan, 15/2º), Léo Índio (Iba Ly, 30/2º), Mandaca, Pablo Roberto (Raí Silva, 15/2º) e Manu Castro (Fábio Lima, 15/2º); MP (Safira, 25/2º) e Taliari. Técnico: Maurício Barbieri.
Tuna Luso
Vinícius; Luã, Douglas, Amaral e Wesley (Vinícius, 38/2º); Gustavo (Cauê, 6/2º), Wanderlan e Túlio; Jayme (Bilau, 38/2º), Paulo Rangel (Gabriel Furtado, 20/2º) e Otávio (Debu, 20/2º). Técnico: Robson Melo.
Gols: Paulo Rangel (T), aos 8min, Taliari (J), aos 49min, no primeiro tempo.
Pênaltis: Taliari, Raí Silva, Alisson Safira e Mandaca (J); Luan (T).
Amarelos: Gustavo (T); Pablo Roberto, Rodrigo Sam, Maurício Barbieri (J).
Árbitra: : Daiane Muniz auxiliada por Anderson José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa (trio paulista). Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes-PA.