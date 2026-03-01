Juventude vence a primeira no Brasileirão sub-20

Neste sábado (28), no Estádio Homero Soldatelli, a equipe Sub-20 do Verdão conheceu sua primeira vitória pelo Brasileirão Série A da categoria. Os comandados de Filipe Dias venceram o Criciúma por 2 a 1, em partida válida pela terceira rodada.
Com o resultado, o Ju ocupa, momentaneamente, a sétima colocação, com quatro pontos conquistados. Na próxima rodada, o Alviverde visita o Vitória, que tem a mesma campanha que o Papo, e vem de derrota para o Flamengo, por 3 a1, no Rio de Janeiro.
O campeonato terá pausa de um mês quando ocorre a convocação da Seleção Brasileira da categoria.
Primeiro tempo sem gols
A primeira grande chance veio aos dois minutos. Beto recebeu lançamento e finalizou, mas a bola passou rente à trave. Na sequência, após cobrança de escanteio, Schaffer chutou, mas parou na marcação.
Aos 11 minutos, Kauã Costa cruzou na medida para Scatolin, que cabeceou firme e obrigou o goleiro adversário a fazer grande defesa. No rebote, Sasso finalizou por cima da meta. Aos 39, Kaynan recebeu na intermediária e arriscou, mas mandou por cima.
Efetividade no final
Na volta para a segunda etapa, Scatolin fez belo lançamento para Lucca, que finalizou firme para defesa do goleiro. Aos 18 minutos, Sasso chutou e o arqueiro espalmou para escanteio. Na sequência, Scatolin finalizou pela linha de fundo.
O gol alviverde veio aos 43 minutos. Lucca recebeu lançamento em profundidade e chutou no canto, abrindo o placar. Aos 45, a equipe catarinense empatou com Rodrigo.
Já nos acréscimos, aos 48 minutos, após cruzamento na área, Nathan cabeceou firme para marcar o segundo gol do Juventude e garantir a vitória alviverde no apagar das luzes.
O Ju atuou com: Joaquim; Kauã Costa (Alexandre), Kauê, Matheus Schaffer e Gabriel Borges; Kaynan (Begliardi), Sasso e Yarlei (João Vitor); Roberto Batista (Lucca), Carlos Junior (Nathan Yuri) e Scatolin (Wictinho).