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Juventude vai usar base do time sub-20 na estreia da Copa Sul-Sudeste

Time que enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ, nesta quarta-feira (25), em Saquarema, será comandado pelo auxiliar Gerson Ramos 

Maurício Reolon

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