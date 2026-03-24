Juventude vai usar base do time sub-20 na estreia da Copa Sul-Sudeste

Davi Góes pode fazer a sua reestreia pelo time alviverde. Fernando Alves / Juventude, Divulgação

O Juventude confirmou na manhã desta terça-feira (24) os atletas relacionados para a estreia na Copa Sul-Sudeste. O jogo será diante do Sampaio Corrêa-RJ, nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

Para o compromisso no Rio de Janeiro, a decisão foi de preservar o grupo principal e reforçar o foco total na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, a delegação será composta majoritariamente por atletas mais jovens, muitos deles da equipe sub-20.

O comando técnico ficará a cargo de Gerson Ramos, auxiliar da equipe principal. Já o elenco que permanece em Caxias do Sul seguirá treinando sob o comando do técnico Barbieri, visando os confrontos contra o Novorizontino, no sábado (Sul-Sudeste), e na terça-feira (Série B).

Do grupo que viaja para o Rio, os mais experientes serão o goleiro Pedro Rocha, 27 anos, o volante Iba Ly (23) e o atacante Galego (26). Os demais são jovens de até 23 anos.

Um provável time titular, mantendo a mesma formação utilizada por Barbieri, teria: Pedro Rocha; Kauã Costa, Schaffer e Matheus Henrique; Luiz Eduardo, Kaynan, Iba Ly, Davi Góes (Trevisol) e Gabriel Borges; Scatolin e Galego.

Confira abaixo a lista de relacionados:

:: Goleiros: Pedro Rocha e Joaquim

:: Zagueiros: Kauã Costa, Kauê, Schaffer e Matheus Henrique

:: Lateral-direito: Luiz Eduardo

:: Lateral-esquerdo: Gabriel Borges

:: Volantes: Begliardi, Iba Ly, Davi Góes, Kaynan, Sasso e Yarlei

:: Meias: Luiz Henrique, Trevisol

:: Atacantes: Carlinhos, Galego, Nathan Yuri, Scatolin