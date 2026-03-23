Juventude vai encarar o São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil

Na última etapa, o Verdão goleou o Águia de Marabá, no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta segunda-feira (23) os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil na sede da entidade no Rio de Janeiro. O Juventude vai encarar o São Paulo.

A partida de ida será no Morumbi e a volta no Alfredo Jaconi. As datas-bases dos confrontos são entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta). Quem avançar estará nas oitavas de final e garante uma cota de R$ 3 milhões.

O time alviverde passou por Guaporé-RO, Tuna Luso-PA e Águia de Marabá-PA nas etapas anteriores. Já o São Paulo, comandado pelo técnico Roger Machado, vai estrear nesta fase da competição.

Para a definição das partidas, os times foram divididos em dois potes: 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. A quinta fase é a primeira a ser disputada em jogos de ida e volta.

HISTÓRICO

As duas equipes vão se enfrentar pela terceira vez na Copa do Brasil. Em 2016, nas oitavas de final, o Juventude, então na Série C, levou a melhor. Após vencer no Morumbi, com grande atuação de Roberson, por 2 a 1, e ser derrotado em casa por 1 a 0, o time de Antônio Carlos Zago avançou às quartas de final pelos gols fora de casa.

Já em 2022, na terceira fase, melhor para o São Paulo. Na ida, no Alfredo Jaconi, 2 a 2. No duelo de volta, o Tricolor paulista fez 2 a 0.

Confrontos da 5ª fase*

Atlético-MG x Ceará

Goiás x Cruzeiro

Athletico-PR x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Paysandu x Vasco

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Bragantino x Mirassol

Barra-SC x Corinthians

Operário-PR x Fluminense

Palmeiras x Jacuipense-BA

Athletic-MG x Inter

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

* Os times à direita decidem em casa



