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Adversário definido
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Juventude vai encarar o São Paulo na quinta fase da Copa do Brasil

Equipe do técnico Maurício Barbieri vai encarar o tricolor paulista, de Roger Machado, na próxima etapa, com a decisão da vaga no Alfredo Jaconi

Maurício Reolon

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