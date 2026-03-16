Juventude terá novidades para jogo decisivo da Copa do Brasil

Patryck Lanza está recuperado de uma lesão muscular. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O Juventude entrará em campo pela quarta fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (19). Depois de eliminar Guaporé-RO e Tuna Luso nas etapas anteriores da competição, o time de Maurício Barbieri enfrenta o Águia de Marabá, no Alfredo Jaconi.

E a boa notícia para o comandante alviverde é que o lateral-esquerdo Patryck Lanza voltou a treinar com bola e está recuperado de uma lesão muscular na coxa. Um dos destaques da equipe no Gauchão 2026, o atleta poderá voltar ao time titular. Neste caso, Manuel Castro e Pablo Roberto disputam a permanência entre os 11 iniciais.

Sem Patryck Lanza nos últimos duelos, Barbieri já utilizou Marcos Paulo, Manuel Castro e Juan Christian na ala esquerda. O último foi negociado com o futebol da Letônia e não está mais à disposição.

— Depende das circunstâncias, eu acho que tanto no jogo contra o Guaporé, quanto no jogo com a Tuna Luso, a gente precisava de alguém mais ofensivo, que ajudasse a gerar esse desequilíbrio que o Juan vinha gerando em outros momentos. Não colocar o Marcos Paulo, por exemplo, que tem bastante força, bastante virilidade, disposição física, mas não tem essa questão do desequilíbrio do um contra um, da finalização. O Manu é um jogador mais combativo, de atacar espaço, não tanto de desequilíbrio. — comentou Barbieri, que completou:

— A expectativa é de que o Patrick possa retornar, ajudar bastante a gente nessa função, mas dependendo do jogo a gente não descarta utilizar como a gente utilizou Manu, Fábio Lima, quem quer que seja.

BANCO ENCORPADO

Reforços trazidos na última semana, o zagueiro Titi e o volante Luan Martins poderão ficar como alternativas no banco de reservas na quinta-feira. Já o centroavante Alan Kardec, que não atua desde outubro do ano passado, precisará de um tempo maior de preparação. E a expectativa é de que o camisa 9 esteja à disposição no domingo (22), quando o Verdão estreia na Série B do Brasileiro, diante do Avaí, na Ressacada.