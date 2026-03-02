Juventude tem primeiro duelo com o Coritiba pelas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Segunda partida acontece no dia 11 de março. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

Nesta terça-feira (3), o Juventude inicia uma nova etapa na Copa do Brasil Sub-17. Pelas oitavas de final, encara o Coritiba, em melhor de dois jogos. A partida de ida inicia às 15h, no CT Bayard Osna, em Colombo, no Paraná.

O Papo chega após uma goleada diante do Operário-MS. Em casa, o Ju ganhou por 6 a 0, garantindo a classificação. Já o Coxa conquistou a vaga após derrotar o Avaí por 2 a 0.

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— Estamos muito bem preparados. Apesar do curto período entre um jogo e outro, temos uma ideia bem clara do que queremos. Sabemos que não é fácil, principalmente pela força do adversário, mas precisamos encontrar o equilíbrio para fazer um ótimo jogo e representarmos o clube — disse Euller Borges, técnico do Juventude.

Pelo saldo de gols maior, o Verdão da Serra Gaúcha também garantiu o jogo de volta no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. O duelo que define quem avança às quartas de final está marcado para dia 11 de março.