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Duelo Alviverde
Notícia

Juventude tem primeiro duelo com o Coritiba pelas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Jogo de ida inicia às 15h desta terça-feira (3), no CT Bayard Osna, no Paraná

Camila Corso

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