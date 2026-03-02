Juventude se prepara para estreia na Copa do Brasil e monitora mercado em busca de reforços

Elenco se reapresentou para estreia na Copa do Brasil. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

O grupo de jogadores do Juventude voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (2) dando sequência à preparação para o duelo contra o Guaporé-RO, na estreia alviverde na Copa do Brasil. O confronto está marcado para esta quinta-feira (5), às 21h30min, no Alfredo Jaconi.

Todas as atividades da semana estão marcadas para ocorrer pela parte da manhã. Os desfalques do técnico Maurício Barbieri para este duelo são os laterais-esquerdos Patryck Lanza e Alan Ruschel, ambos lesionados. O que abre espaço para o treinador alterar o esquema com três zagueiros, com Marcos Paulo atuando na lateral e Manuel Castro e Juan Christian disputando uma vaga no ataque ao lado de Taliari e Safira.

Mas se optar por manter a formação defensiva que teve bom desempenho no Estadual, o técnico do Ju poderia manter Gabriel Pinheiro entre os três zagueiros.

CONTRATAÇÕES

O centroavante Alan Kardec se apresentou à tarde para iniciar sua trajetória no clube. Quem já trabalha há mais tempo é o atacante Fábio Lima, que pode ser relacionado para a partida de quinta.

Negociado ao futebol da Letônia, o zagueiro Abner não faz mais parte do grupo do Ju. O departamento de futebol está analisando o mercado na tentativa de reforçar o elenco em pelo menos mais três posições: um zagueiro, um meia e um atacante.