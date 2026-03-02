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Juventude se prepara para estreia na Copa do Brasil e monitora mercado em busca de reforços

Elenco encara o Guaporé-RO na quinta-feira (5) pela segunda fase do torneio nacional. Depois de Alan Kardec, clube busca mais nomes

Rafael Rinaldi

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