Juventude recebe taças de bicampeão do Interior no Gauchão

Dirigentes do Juventude receberam integrantes da FGF. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude recebeu, nesta terça-feira (31), a visita de integrantes da diretoria da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). No encontro, foi realizada a entrega oficial das taças de Campeão do Interior do Gauchão das edições de 2025 e 2026.

Estiveram no encontro o presidente da FGF, Luciano Hocsman, e o diretor financeiro, Marcelo Ducati. Os dois visitaram as instalações do Juventude e foram recepcionados pelo presidente Fábio Pizzamiglio, além dos vice-presidentes Almir Adami, Luis Carlos Bianchi e Paulo Stumpf.

Luciano Hocsman e Marcelo Ducati permanecem em Caxias do Sul para acompanhar o confronto entre Juventude e Novorizontino, válido na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Juventude recebe o reconhecimento pela hegemonia como equipe de melhor campanha entre os clubes do interior nas duas últimas edições do Campeonato Gaúcho.

No ano passado, o Verdão fez 10 jogos no Estadual, com sete vitórias, um empate e duas derrotas, com eliminação polêmica na semifinal para o Grêmio. Na atual temporada, foram nove partidas, quatro vitórias e cinco empates e eliminação nos pênaltis para o mesmo adversário.