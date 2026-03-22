Juventude perde para o Bragantino no Brasileirão Feminino

O Juventude sofreu a sua segunda derrota no Brasileirão Feminino A-1. A equipe do técnico Luciano Brandalise perdeu para o Bragantino por 2 a 0, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Os gols da partida foram marcados por Ana Carla, aos 15 minutos, e Duda Rodrigues, aos 46, ambos no segundo tempo. Com o resultado, as Esmeraldas permanecem com quatro pontos após quatro rodadas.
O próximo desafio da equipe alviverde será na quinta-feira (26), às 21h, contra o Flamengo, um dos invictos na competição nacional. O duelo está marcado para o Alfredo Jaconi, com transmissão da TV Brasil.
O Ju iniciou a partida em Bragança Paulista com Renata; Limpia Freites, Scatola, Bruna Emília e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Luciane Baião; Joyce, Teté e Nicole Marussi. Ainda entraram Duda Calazans, Félix, Núbia e Laurinha.