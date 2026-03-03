Juventude perde e sai em desvantagem contra o Coritiba na Copa do Brasil Sub-17

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, não deu para o alviverde gaúcho. O Juventude foi derrotado pelo Coritiba por 2 a 0. A partida aconteceu na tarde desta terça-feira (3), no CT Bayard Osna, no Paraná.
Na volta, o Ju recebe o Coxa em desvantagem, precisando de, no mínimo, uma vitória por dois gols de diferença para levar para os pênaltis. O confronto acontece na quarta-feira, dia 11 de março, às 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
Duelo Alviverde
O confronto começou disputado e com poucas chances reais de gol. O mandante era mais ofensivo, apesar das oportunidades desperdiçadas.
Aos 21 minutos, em uma cobrança de escanteio, o Coxa teve quatro chances de chutar a gol, impedidas pela defesa alviverde. Khensane chuta pra fora.
Aos 42, o Ju não conseguiu evitar o gol. Alex Lucas recebeu um pelo lançamento de Henrique Lima, correu sozinho em direção ao gol e bateu colocado. Coritiba 1 a 0.
Aos 11 da etapa final, Henrique cruzou para Pedro Henrique, que estava sozinho dentro da área. O atacante dominou, chutou rasteiro por baixo do goleiro Adami. Coritiba 2 a 0.
O Papo até tentou, mas não conseguia ser superior ao time paranaense e tratava apenas de ser reativo diante dos ataques do Coxa.
O técnico Euller Borges mandou a campo: Adami; Yuri (Arthur Galdino, 24/2º), Edson Caruaru, Murilo e Kauã Negri; Leonardo Crisan (Rodrigo Rossini, 24/2º), Joca (Nilmar, 15/2º) e Lorenzo Suzin (Bombarda, int.); Nathan (Messias, 15/2º), Roberth e Matheus Rigotti (Vicente Telles, int.).