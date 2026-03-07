Juventude oficializa contratação de lateral-esquerdo

Juventude / Divulgação

O Juventude segue movimentando os bastidores para qualificar o elenco comandado por Maurício Barbieri. Neste sábado (7), o clube confirmou a contratação do lateral-esquerdo Wadson, de 25 anos.

O atleta chega ao Estádio Alfredo Jaconi por empréstimo até o final da temporada, após se destacar no início deste ano no futebol goiano, pela Anapolina.

Natural do Maranhão, Wadson vive o melhor momento da carreira. Defendendo a Anapolina, o lateral disputou 12 partidas em 2026 e balançou as redes duas vezes, números que o colocaram como um dos destaques do Campeonato Goiano.

Com passagens por clubes como Moto Club, Sampaio Corrêa e Vitória-ES, o jogador chega à Serra Gaúcha para disputar posição e servir como alternativa imediata a Patryck Lanza e Alan Ruschel, ambos lesionados.

Foco na experiência: A negociação por Titi

Além do reforço para a ala esquerda, a diretoria alviverde trabalha para encorpar o sistema defensivo. O principal alvo no momento é o zagueiro Titi, de 37 anos. O defensor é um desejo antigo e possui uma relação de confiança com o atual executivo de futebol do Juventude, com quem trabalhou no Goiás.