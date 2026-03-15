Juventude inicia maratona de jogos em meio à três competições

Técnico Maurício Barbieri vai ter que rodar o elenco. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O elenco do Juventude será colocado à prova a partir desta semana em três competições. Invicto na temporada após 11 jogos, o grupo de Maurício Barbieri será desafiado nas disputas da Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e Copa Sul-Sudeste.

— A ideia é que a gente sempre consiga colocar a melhor equipe dentro de campo. Agora, preciso esperar para ver. Quando é uma questão só de carga, de treino e tudo mais, a gente consegue ter um controle melhor. Mas em situações que a gente não prevê por cartão, por lesão, acabamos tendo que fazer mudanças — alertou o treinador do Ju.

Na quinta-feira (19), o Verdão recebe o Águia de Marabá, em confronto único da quarta fase da Copa do Brasil. Três dias depois, a equipe entrará em campo na Ressacada para a estreia na Série B, diante do Avaí.

Já na quarta-feira, dia 25, o adversário alviverde será o Sampaio Corrêa-RJ, na estreia de ambos na Copa Sul-Sudeste. No sábado, dia 28, o Ju terá mais um compromisso no torneio inédito, recebendo o Novorizontino. Curiosamente, três dias depois, as duas equipes voltarão a se enfrentar no Alfredo Jaconi, desta vez pela segunda rodada da Série B.

No sábado, dia 4 de abril, o Verdão viaja ao Ceará para enfrentar o Fortaleza. Último jogo antes do clássico Ca-Ju, marcado pela Sul-Sudeste, e que será disputado no Centenário, no dia 9.

Além de testar a capacidade física dos atletas, a força do elenco formado para 2026 vai ser medida nesta maratona inicial de jogos entre março e abril.