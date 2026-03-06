Juventude goleia o Guaporé e confirma vaga na terceira fase da Copa do Brasil

MP marcou duas vezes na primeira etapa. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude confirmou seu favoritismo e goleou o Guaporé-RO por 5 a 0, na noite desta quinta-feira (5), no Alfredo Jaconi, na estreia pela Copa do Brasil. Os gols, no duelo válido pela segunda fase, foram marcados por Marcos Paulo (dois), Taliari (dois) e Lucas Mineiro.

Na próxima etapa, o time alviverde enfrenta o Tuna Luso, com jogo único no Pará, na próxima semana. A data e horário devem ser confirmados pela CBF em breve.

Com Juan Christian, Pablo Roberto e MP como novidades, o Ju iniciou a partida buscando impor seu ritmo. A primeira chance de perigo veio aos sete minutos. Em cobrança de escanteio ensaiada, Mandaca cabeceou e Diego Hoffman salvou em cima da linha.

Nos minutos seguintes, mesmo com o domínio territorial da partida, o Ju não conseguia criar chances claras. Em finalizações de Pablo Roberto e Mandaca, o goleiro Luiz Henrique sequer precisou trabalhar.

O Guaporé arriscou pela primeira vez em cobrança de falta de Marlon, que passou perto do travessão. Na resposta, aos 29, Juan Christian aproveitou o erro da zaga do time rondoniense e chutou na rede pelo lado de fora, desperdiçando a melhor chance da partida.

Depois de uma pausa para hidratação, o Ju conseguiu deslanchar na partida. Primeiro, MP recebeu na área e rolou para Mandaca bater de primeira, de pé esquerdo. A bola raspou a trave e saiu. Aos 35, não teve jeito. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, Raí Ramos recebeu de Taliari e cruzou para MP cabecear sem chances para o goleiro Luiz Henrique: 1 a 0.

Com uma movimentação mais vertical e diante de um rival com dificuldades na saída de bola defensiva, o Ju ampliou nos acréscimos. Aos 46, em contra-ataque rápido, Pablo Roberto iniciou a jogada, lançou MP e recebeu de volta na área. O meia chutou forte, a bola explodiu no travessão e, no rebote, Taliari cabeceou para as redes para anotar o segundo.

E ainda deu tempo para mi um. Aos 48, nova jogada rápida pelo lado direito. Rodrigo Sam roubou na defesa e avançou ao ataque. Taliari tocou para o zagueiro na linha de fundo e o cruzamento rasteiro encontrou MP, que tocou de letra para o gol: 3 a 0 e golaço no Jaconi.

GOLEADA CONFIRMADA

Com Gabriel Pinheiro na vaga de Rodrigo Sam, o Ju voltou mantendo o ritmo. Aos dois minutos, em cobrança de falta frontal, Raí Ramos bateu sem a direção da meta.

Aos 12, em outro contra-ataque, desta vez quase letal, Pablo Roberto lançou MP, que tentou tirar do goleiro com chute rasteiro, mas a bola bateu em Luiz Henrique e acertou a trave.

O Guaporé assustou dois minutos depois. Depois de um desarme incorreto de Gabriel Pinheiro, Marquinhos teve a chance de finalizar, mas o chute saiu travado por Messias.

Na sequência, Maurício Barbieri promoveu mais duas mudanças. Raí Silva fez sua estreia no lugar de Pablo Roberto e Manu Castro entrou na vaga de MP. Em um duelo com ritmo mais cadenciado, o Guaporé tentou descontar aos 26, em chute de Marquinhos, que parou em boa defesa de Jandrei.

Aos 33, após nova parada para hidratação, Raí Silva aproveitou rebote e bateu firme. O goleiro Luiz Henrique espalmou para escanteio. Na reta final da segunda etapa, virou ataque contra defesa. Scatolin, último a entrar em campo, e Mandaca, quase ampliaram antes dos 40 minutos.

Aos 41, em cobrança de escanteio de Manu Castro, Lucas Mineiro cabeceou firme e cruzado: 4 a 0. O volante deixou o gramado após marcar o gol, acusando um problema muscular.

Mesmo com um a menos, o Juventude ampliou em linda tabela de Fábio Lima e Raí Silva, que foi concluída na pequena área por Taliari: 5 a 0 e classificação alviverde.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 2ª fase

Juventude 5x0 Guaporé-RO

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam (Gabriel Pinheiro, int.), Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos (Fábio Lima, 29/2º), Lucas Mineiro, Mandaca, Pablo Roberto (Raí Silva, 13/2º) e Juan Christian (Scatolin, 36/2º); MP (Manu Castro, 13/2º) e Taliari. Técnico: Maurício Barbieri.

Guaporé-RO

Luiz Henrique; Alex Duarte (Léo Rosa, 21/2º), Nathan, Marlon e Diego Hoffmann (Rafael, 10/2º); Daniel Felipe, Marquinhos e Caetano (Lucas, 21/2º); Felipinho (Watthimen, 17/2º), Will (Brayan, 17/2º) e Mano. Técnico: Márcio Parreiras.