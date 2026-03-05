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Juventude estreia na Copa do Brasil tentando evitar a zebra diante do Guaporé: "Nenhum jogo começa ganho"

Goleiro Jandrei admite que grupo de jogadores está com o mental forte para evitar surpresas nesta quinta-feira (5)

Rafael Rinaldi

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Maurício Reolon

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