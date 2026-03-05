Juventude estreia na Copa do Brasil tentando evitar a zebra diante do Guaporé: "Nenhum jogo começa ganho"

Jandrei é um dos remanescentes da temporada passada. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude iniciará nesta quinta-feira (5) sua 25ª participação no torneio mais democrático do futebol brasileiro. A Copa do Brasil já foi Alviverde em 1999, ano em que o Maracanã silenciou diante da organizada equipe de Valmir Louruz. O Verdão soube segurar com maestria a vantagem adquirida na partida de ida sobre o Botafogo, em Caxias do Sul, com o 2 a 1, e sagrou-se campeão com o 0 a 0 em solo carioca para surpresa dos quase 110 mil torcedores que foram ao estádio.

Na edição de 2026, o primeiro desafio do Ju no torneio será no Alfredo Jaconi, às 21h30min, diante do Guaporé, clube fundado há 12 anos no estado de Rondônia. E o adversário alviverde já fez história em sua primeira participação na Copa do Brasil, ao eliminar o Galvez, do Acre, fora de casa, na primeira fase.

Dono de total favoritismo no confronto, o Ju quer evitar a nona eliminação logo na primeira disputa do torneio. O Verdão chega vacinado após duas quedas recentes na primeira fase: em 2023, para o São Luiz, e no ano passado, diante do Maringá. Equipes de menos tradição no futebol brasileiro como Corinthians-PR, Caldense e Murici-AL também já superaram o Alviverde no primeiro mata. São as chamadas "zebras" que se fazem presentes na história da Copa do Brasil.

— No futebol, a gente tem que estar com o mental muito forte, todos os jogos têm o mesmo grau de dificuldade. Temos que entrar 100% focados e atentos do primeiro ao último minuto para que a gente consiga, dentro da nossa casa, sair com a classificação — alertou o goleiro Jandrei, que complementou:

— Nenhum jogo começa ganho e nem a gente já começa perdendo. Eles se preparam para o jogo. A gente também se preparou, então temos que chegar prontos para o desafio.

Invencibilidade em 2026 e tempo maior de preparação

A eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho para o Grêmio ainda machuca o grupo de jogadores do Juventude. A vaga para a final escapou nas cobranças de pênaltis. O que permaneceu foi a invencibilidade da equipe na temporada. Em nove jogos, são quatro vitórias e cinco empates.

Onzes dias depois, o Verdão volta a campo para um jogo oficial depois de fazer ajustes pontuais na equipe.

— A gente conseguiu ajustar coisas que às vezes não conseguimos por termos um jogo em cima de outro. Foi um período bem produtivo para que consigamos evoluir. Fizemos um bom Gauchão, mas é virar a chave. Saímos invictos, fizemos bons jogos, evoluímos dentro da competição. Então, é seguir nessa evolução — confirmou Jandrei, que citou as correções feitas por Barbieri nos últimos dias de preparação:

— Sofrer menos defensivamente, criar mais oportunidades de gol, efetivar aquelas que a gente criar. Pode ser que no jogo a gente vai criar uma chance e temos que matar.

Seria ousadia demais falar em um segundo título da Copa do Brasil tão cedo. Por isso, o foco do grupo alviverde a partir de hoje é primeiro evitar a zebra e, depois, atingir metas a cada fase da competição.

— É pensar jogo a jogo, a gente não tem como traçar uma meta. Vamos trabalhando partida após partida para que a gente chegue na próxima mais bem preparados — finalizou Jandrei.