Juventude encerra preparação para estreia na Copa do Brasil

Equipe do meia Mandaca entra na segunda fase da Copa do Brasil. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O técnico Maurício Barbieri comandou na manhã desta quarta-feira (4) o último treinamento com o grupo de atletas do Juventude antes da estreia do clube na Copa do Brasil. Na quinta, o Verdão recebe o Guaporé-RO, a partir das 21h30min, no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela segunda fase do torneio.

A tendência é de repetição da equipe que atuou contra o Grêmio no duelo de volta das semifinais do Gauchão 2026 no esquema 3-4-3. A principal dúvida mantida pelo treinador é a presença de Pablo Roberto no meio-campo, caso Barbieri opte por tirar um dos atacantes.

A provável formação do Ju tem: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Gabriel Pinheiro; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Mandaca e Marcos Paulo; Manu Castro (Pablo Roberto), Taliari e Safira.

— Acho que a comissão tem ali diversos caminhos para que a gente siga dentro do jogo, sendo com três zagueiros, sendo com dois zagueiros e dois laterais, isso aí eu deixo para eles. Temos que estar focados em treinar, e desempenhar o nosso melhor papel — despistou o goleiro Jandrei.