Juventude encerra preparação para enfrentar o Novorizontino; saiba a provável escalação

MP em atividade no CT Alviverde nesta segunda-feira (30). Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O treinamento da manhã desta segunda-feira (30) encaminhou a escalação do Juventude para encarar o Novorizontino, pela segunda rodada da Série B do Brasileiro.

Com o retorno dos titulares — preservados na duas primeiras rodadas da Copa Sul-Sudeste — o técnico Maurício Barbieri definiu a equipe em atividade realizada com portões fechados no CT Alviverde.

Sem o meio-campista Pablo Roberto, com lesão de grau 2 na coxa, o treinador deu a entender na coletiva pós-confronto com os paulistas pelo torneio regional, de que Raí Silva deva ser o seu substituto.

— Um jogador que a gente tem com características de ser mais um meia, mais criativo, é o Rai Silva. Mas ele tem uma tendência a jogar em outro setor do campo, na verdade o setor oposto do Pablo. Não é que ele não possa jogar pelo lado esquerdo, ele faz bem. Mas seria o jogador de imediato, talvez ali mais próximo em relação ao ser o jogador mais criativo, ainda que eles sejam diferentes nas características — admitiu o treinador.

Seguem se recuperando de lesões o volante Lucas Mineiro e o lateral-esquerdo Patryck Lanza. Sem os dois, Luan Martins e Wadson permanecerão no time.

Depois de atuar por cerca de 60 minutos no sábado e ser o capitão da equipe, o centroavante Alan Kardec passa a ser sombra mais próxima de MP pela camisa 9. E assim, a provável formação do Ju pra terça terá: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Wadson; Manu Castro e MP (Alan Kardec).

Atentos ao rival

Depois de utilizar o esquema 4-3-3 na vitória sobre o Ju pela Sul-Sudeste, o Novorizontino, do técnico Enderson Moreira, deve voltar a utilizar a formação com três zagueiros. Pelo menos é no que acredita o técnico do Juventude.

— Eu tenho quase certeza que na terça-feira, eles também jogarão com três zagueiros, porque jogam com um zagueiro, ou do lado direito ou do lado esquerdo, e fazem uma linha de quatro para defender. Depois fazem uma linha de três para construir. O que muda é só quem começa, quem sai, o giro que fazem — avaliou taticamente Maurício Barbieri, que concluiu: