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Juventude encaminha venda de Juan Christian para clube da Letônia; saiba os valores da negociação

Jogador deve atuar no mesmo clube que recentemente tirou o zagueiro Abner do Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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