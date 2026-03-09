Juventude encaminha venda de Juan Christian para clube da Letônia; saiba os valores da negociação

Jogador marcou dois gols com a camisa do Verdão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A passagem do atacante Juan Christian pelo Estádio Alfredo Jaconi está sendo encurtada. O Juventude encaminhou a venda do atleta para o Riga FC, da Letônia, mesmo clube que recentemente levou o zagueiro Abner.

Anunciado no dia 9 de janeiro, depois de uma passagem pelo Cuiabá, o atacante de 24 anos tinha contrato com o Ju até dezembro de 2027. Mas o clube letão se dispôs a pagar a multa estabelecida em contrato, que era de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,245 milhões na cotação atual). O Verdão deve ficar com 60% deste valor, ou seja, R$ 3,150 milhões.

Juan Christian deixa o Juventude após oito partidas e dois gols marcados, diante de Monsoon e Grêmio, na primeira fase do Estadual.

O atacante vinha se destacando mesmo iniciando a maioria das partidas no banco de reservas, o que fez com que o técnico Maurício Barbieri lhe desse a titularidade na vitória sobre o Guaporé-RO, pela segunda fase da Copa do Brasil.

CONTRATAÇÕES

A direção alviverde já analisava o mercado em busca de mais um atacante. Com a saída de Juan Christian, tornou-se necessária a vinda de uma reposição para o ataque.

— A janela de transferências fechou e agora ela só está aberta principalmente para atletas que jogaram o estadual no Brasil. Pode ser que chegue mais um atleta ou outro, estamos atentos ao mercado, a todas as oportunidades — confirmou o diretor-executivo do Ju, Lucas Andrino.