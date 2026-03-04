Juventude encaminha contratações de lateral-esquerdo e zagueiro do futebol goiano

Wadson, 25 anos, fez um bom campeonato estadual pela Anapolina. Jorge Luiz / Anapolina/Divulgação

O Juventude segue investindo no mercado para qualificar o elenco do técnico Maurício Barbieri para a sequência da temporada. O clube encaminhou nas últimas horas duas negociações de atletas que estão no futebol goiano.

Quem está mais próximo de ser anunciado pelo Verdão é o lateral-esquerdo Wadson, de 25 anos, da Anapolina. Autor de dois gols em 12 jogos em 2026 pelo clube de Goiás, o jogador recebeu proposta do Atlético-GO, mas optou pela oferta alviverde.

De acordo com o ge.globo, havia um acerto de valores entre o jogador e os clubes. Porém, o Atlético-GO se retirou da negociação após pedida diferente de Wadson e da Anapolina.

Natural do Maranhão, Wadson atuou por clubes como Juventude-MA, Tuntum, Vitória-ES e Sampaio Corrêa antes de se destacar no futebol goiano.

Outro atleta que está atuando em Goiás voltou a despertar interesse do Ju. O experiente zagueiro Titi, 37 anos, ex-Fortaleza, Vasco e Bahia, atualmente no Goiás, está em conversas com o clube e também pode ser confirmado como reforço para as disputas da Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Série B do Brasileiro.