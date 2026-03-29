Juventude é o único serrano a vencer na terceira rodada do Gauchão Sub-17

Na terceira rodada do Gauchão Sub-17, o Juventude levou a melhor no clássico serrano com o Gramadense. Já o Esportivo permaneceu com a pontuação zerada ao perder para o Progresso. Os jogos ocorreram neste sábado (28).
Na Vila Olímpica, em Gramado, o primeiro tempo terminou sem a rede balançar. Aos quatro minutos da etapa final, Vicente Telles foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Bombarda abriu o placar. Já nos acréscimos, Telles carregou a bola no contra-ataque e passou para Kauã Negri, que driblou a defesa do Trem da Serra e chutou no canto da coruja. No apito final, 2 a 0 para o Ju.
Em Pelotas, o Esportivo não conseguiu pontuar novamente. No CT Rubro Negro, o Progresso foi melhor e venceu por 2 a 0. O Caxias folgou na rodada.
Na tabela, o Grená está em 4º lugar, com quatro pontos, enquanto o Esportivo ocupa a 6ª posição, ainda sem pontuar. No Grupo B, o Papo é vice-líder, com seis pontos e o Trem da Serra é 5º colocado, com dois.
Os jogos da quarta rodada estão programados para sábado (4), às 15h, e os serranos jogam em casa. O Caxias recebe o Progresso, no Campo do Madri, o Esportivo encara o Aimoré, na Montanha dos Vinhedos, e o Ju enfrenta o Inter no CT Alviverde. O Gramadense folga.