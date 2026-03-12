Juventude contrata volante que conquistou acesso à Série A em 2025

Buscando novas caras para a sequência da temporada, o Juventude adquiriu mais uma peça. Trata-se do volante Luan Martins, de 26 anos, que chega por empréstimo do Primavera-SP.
O atleta iniciou o ano no clube paulista, disputando a elite do estadual. Além disso, participou de dois jogos pela Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Ceará, na segunda fase. No total, foram sete partidas em 2026, sem gols marcados.
Luan é natural de Santo Antônio de Goiás e foi formado no futebol do estado. Em 2019, foi para Portugal, onde ficou por três temporadas, passando por Alverca, Braga e Leixões.
No futebol brasileiro, foi contratado pelo Primavera-SP em 2023, sendo emprestado para clubes como Ponte Preta, CSA, Aparecidense e Remo. Com o Leão, conquistou o acesso à Série A em 2025, participando de 14 jogos e marcando um gol.
O atleta chegou ao Estádio Alfredo Jaconi e já treina com os jogadores que não foram relacionados para o confronto com a Tuna Luso, pela Copa do Brasil.