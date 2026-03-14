Juventude conhece tabela detalhada das próximas 10 rodadas do Brasileirão Sub-20

Ju conquistou quatro pontos em três jogos. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

A CBF divulgou a tabela detalhada das próximas 10 rodadas do Brasileirão Sub-20, nesta sexta-feira (13). Em pausa por conta da convocação à Seleção Brasileira da categoria, o Juventude volta ao gramado no dia 2 de abril, contra o Vitória, no Barradão. O confronto acontece às 20h, pela quarta rodada.

Depois, joga com o América-MG, no Estádio Homero Soldatelli, às 15h do dia 8. No dia 15 de abril, no mesmo horário, enfrenta o Vasco, no Rio de Janeiro.

A sétima rodada é marcada por clássico gaúcho. No dia 22, Juventude e Grêmio se enfrentam na casa alviverde, às 15h. O confronto seguinte é alviverde, entre Palmeiras e Juventude, e acontece na Arena Barbueri, às 16h de sábado, dia 25 de abril.

Neste momento, os guris alviverdes ocupam a 11ª posição, com quatro pontos, conquistados em uma vitória e um empate em três jogos.

Confira os jogos do Juventude até a 14ª rodada:

4ª rodada: 2/4 — 20h — Vitória x Juventude — Estádio Barradão

5ª rodada: 8/4 — 15h — Juventude x América-MG — Estádio Homero Soldatelli

6ª rodada: 15/4 — 15h — Vasco da Gama x Juventude — Estádio Nivaldo Pereira

7ª rodada: 22/4 — 15h — Juventude x Grêmio — Estádio Homero Soldatelli

8ª rodada: 25/4 — 16h — Palmeiras x Juventude — Arena Barueri

9ª rodada: 29/4 — 15h30min — Fortaleza x Juventude — CT Ribamar Bezerra*

10ª rodada: 6/5 — 15h — Juventude x Botafogo — Estádio Homero Soldatelli

11ª rodada: 13/5 — 15h — Santos x Juventude — CT Rei Pelé*

12ª rodada: 16/5 — 15h — Juventude x Flamengo — Estádio Homero Soldatelli

13ª rodada: 20/5 — 15h — Fluminense x Juventude — Estádio Marcelo Vieira*

14ª rodada: 27/5 — 15h — Athletico-PR x Juventude — CAT do Caju*

*Local do jogo a confirmar