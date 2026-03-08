Juventude conhece datas e horários das primeiras rodadas da Série B; saiba onde assistir

A CBF divulgou, na tarde deste sábado (7), a tabela detalhada com as datas, horários e transmissões das cinco rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O Juventude iniciará sua caminhada em busca do acesso fora de casa, com a estreia agendada para o dia 22 de março, um domingo, às 16h, contra o Avaí, no Estádio da Ressacada.
O primeiro reencontro do Verdão com sua torcida no Estádio Alfredo Jaconi ocorrerá na segunda rodada, em um confronto no meio de semana contra o Novorizontino.
A competição nacional terá seu pontapé inicial oficial no dia 21 de março, contando com cinco partidas simultâneas em diferentes estados do país.
Confira o cronograma completo do Juventude para o início do campeonato:
1ª Rodada
22 de março - Domingo
16h - Avaí x Juventude
Transmissão: ESPN/Disney+
2ª Rodada
31 de março - Terça-feira
19h - Juventude x Novorizontino
Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e XSports
3ª Rodada
4 de abril - Sábado
16h - Fortaleza x Juventude
Transmissão: Rede TV, ESPN/Disney+ e SportyNet
4ª Rodada
12 de abril - Domingo
16h - Juventude x Goiás
Transmissão: ESPN/Disney+
5ª Rodada
18 de abril - Sábado
20:45 - CRB x Juventude
Transmissão: ESPN/Disney+, SportyNet e XSports