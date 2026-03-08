Juventude conhece datas e horários das primeiras rodadas da Série B; saiba onde assistir

A CBF divulgou, na tarde deste sábado (7), a tabela detalhada com as datas, horários e transmissões das cinco rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O Juventude iniciará sua caminhada em busca do acesso fora de casa, com a estreia agendada para o dia 22 de março, um domingo, às 16h, contra o Avaí, no Estádio da Ressacada.