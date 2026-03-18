Clube confirma valores da venda ao Remo e Taliari se despede: "Honrado de ter vestido a camisa do Ju"

Taliari marcou 23 gols em sua trajetória pelo Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

O atacante Gabriel Taiari não é mais atleta do Juventude. Faltava apenas o anúncio oficial do clube, e ele ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), véspera da partida com o Águia de Marabá, pela quarta fase da Copa do Brasil.

A negociação do atleta — que tinha contrato até o fim desta temporada com o Juventude —, renderá um valor aproximado de R$ 4 milhões aos cofres do Ju, conforme havia antecipado o Pioneiro. Além disso, em Belém do Pará, Taliari receberá um salário superior a R$ 300 mil e assinará contrato de três anos com o Remo. O Verdão tinha 50% do passe do atleta. Os outros 50% pertencem ao Capivariano-SP.

EMOÇÃO NA DESPEDIDA

Em suas redes sociais, o Verdão postou um vídeo em que o atacante se despede das dependências do Alfredo Jaconi.

— Eu sinto muito honrado de ter podido vestir a camisa do Ju. Desde quando eu cheguei em 2023, passei muitos momentos felizes aqui na minha carreira, foi um clube que me projetou, me deu uma oportunidade de disputar duas Série A, disputar um acesso, a gente conseguiu um acesso aqui — destacou Taliari, que continuou:

— É um sentimento de felicidade de poder representar este clube, essa torcida, todas as pessoas que aqui esteve. Vou levar para sempre o meu coração, espero que eu possa ver o clube novamente voltando para a elite do futebol, que merece muito.

Gabriel Taliari chegou ao Juventude em setembro de 2023 e, desde então, atuou em 86 jogos oficiais, marcando 23 gols — seis deles na atual temporada.

Confira o vídeo de despedida de Taliari: