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Clube confirma valores da venda ao Remo e Taliari se despede: "Honrado de ter vestido a camisa do Ju"

Jogador deixa o Alfredo Jaconi depois de quase três anos e irá disputar a Série A do Brasileirão

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