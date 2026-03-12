Juventude confirma saídas de dois jogadores e revela valores das negociações ao Exterior

Juan marcou dois gols em oito jogos com a camisa do Ju. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude oficializou a negociação de dois atletas ao futebol da Letônia na tarde desta quinta-feira (12). O zagueiro Abner e o atacante Juan Christian não fazem mais parte do elenco alviverde e agora reforçam o Riga FC.

Através das redes sociais, o clube anunciou o empréstimo do Abner ao clube letão. O defensor chegou no Estádio Alfredo Jaconi em 2023 para atuar nas categorias de base e estreou no profissional no ano seguinte. Em 2025, marcou dois gols com a camisa jaconera.

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Inicialmente, o empréstimo do jovem de 21 anos será por uma temporada. Porém, o contato prevê cláusulas de aquisição a partir do cumprimento de metas esportivas. Caso os marcos sejam alcançados, o Juventude pode receber cerca de um milhão de dólares estado-unidenses (cerca de R$ 5,2 milhões na cotação atual), além do valor estabelecido pela estadia temporária.