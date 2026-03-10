Juventude busca reverter desvantagem contra o Coritiba para avançar na Copa do Brasil Sub-17

Para a próxima fase, os confrontos são definidos pela campanha geral. Luis Felipe Amorin / @luisfgamorin / Divulgação

Nesta quarta-feira (11), o Juventude tem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Diante do Coritiba, o Papo perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e agora precisa reverter o placar para buscar a classificação. O confronto acontece às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

A partida não terá transmissão. Para o torcedor que quiser acompanhar do estádio, o ingresso é a doação de 2kg de alimento. Os portões abrem às 14h.

O técnico Euller Borges tem uma tarefa difícil. No primeiro jogo, no Paraná, o mandante dominou o jogo, enquanto o Ju tratou apenas de bloquear as ações. Com a vitória coritibana por 2 a 0, o Papo precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, ou mais para avançar às semifinais.