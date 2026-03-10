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Oitavas de Final
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Juventude busca reverter desvantagem contra o Coritiba para avançar na Copa do Brasil Sub-17

Guris alviverdes foram derrotados na ida por 2 a 0. Returno acontece nesta quarta-feira (11), às 15h, no Estádio Homero Soldatelli

Camila Corso

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