Juventude busca primeira vitória na Copa Sul-Sudeste contra o Novorizontino

Ruan Carneiro inicia o jogo deste sábado (28). Fernando Alves / Juventude,divulgação

O Juventude volta a campo neste sábado (28), às 21h30min, em um duelo que pode ser considerado uma prévia do que está por vir na próxima terça-feira (31). Afinal, o time alviverde terá dois compromissos diante do mesmo adversário, o Novorizontino-SP, por competições distintas.

Primeiro, com as duas equipes utilizando formações alternativas, o confronto no Alfredo Jaconi será pela Copa Sul-Sudeste. Três dias, força máxima na Série B, principal objetivo da temporada.

Sendo assim, para quem vai atuar neste sábado, o jogo vale como uma oportunidade de mostrar serviço e criar dúvidas na cabeça do técnico Maurício Barbieri.

— Quem está à disposição do professor sempre espera ter oportunidades. A Copa Sul-Sudeste tem apresentado essas chances. É encarar com seriedade. Espero que possamos fazer um jogo melhor do que foi o último e conquistar um resultado positivo — comentou o goleiro Ruan Carneiro, que fará sua primeira partida como titular em 2026.

Um dos pontos de atenção em um jogo como esse é a falta de entrosamento. Porém, diferente do que aconteceu diante do Sampaio Corrêa, na estreia da Sul-Sudeste, mais atletas experientes deverão estar em campo. Os considerados reservas ou que pouco atuaram na temporada devem ganhar minutagem.

— Ajuda muito (a experiência). Ás vezes, a partida está muito acelerada e precisamos tentar ajudar os mais jovens a ter um pouco mais de paciência. Essa mescla vai ajudar muito no decorrer da partida. Tenho certeza que vai ser uma boa partida e vamos buscar somar os primeiros pontos no campeonato — destacou Ruan, que completou:

— Estamos trabalhando muito forte durante a semana para mostrar ao treinador que podemos ajudar ele e todo o grupo tem condições de contribuir durante toda a temporada.

Mesmo que não seja o principal objetivo no momento, a Sul-Sudeste surge novamente como uma oportunidade, especialmente para quem mira uma vaga de titular do Verdão.