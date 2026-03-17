Juventude apresenta volante moderno e com dois acessos recentes no currículo

Luan chega após boa temporada no Primavera-SP e no Remo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Para atingir o principal objetivo da temporada, o sonhado retorno à elite do futebol brasileiro, o Juventude foi buscar um atleta que, na temporada passada, conquistou dois acessos por equipes diferentes. O volante Luan Martins, 26 anos, foi apresentado no Alfredo Jaconi nesta terça-feira (17), após passagens com êxito por Primavera-SP e Remo.

— Eu acredito que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Eu tenho certeza que nós iremos alcançar o objetivo, porque somente o trabalho dignifica, somente o trabalho faz com que as conquistas venham até nós. Foi um ano muito bom pra mim, individualmente, porque tive duas conquistas, dois acessos seguidos, tive com o Primavera da A-2 pra A-1 do Paulista e, consequentemente, com o Clube do Remo, da Série B para a Série A do Brasileiro.

O atleta também não escondeu a felicidade em saber do interesse do Juventude em seu futebol e lembrou detalhes do acerto com o Papo.

— Num domingo me ligaram às 21h para falar sobre o interesse do Juventude. Não queria saber de detalhes, não queria saber de nada, porque eu sei que num clube gigante como o Juventude, eu sei que as vontades deles são as mesmas que a minha, que é conquistar.

Volante moderno

Considerado um volante de boa troca de passes e intensidade num futebol competitivo como é o de São Paulo, Luan chega para dar mais opções ao técnico Maurício Barbieri no elenco alviverde.

— Temos bons atletas, mas colocar uma pulguinha ali atrás da orelha do Barbieri é sempre bom. E acredito que essa valência minha de sempre ter a bola, não só porque nós não temos um 10, mas acredito que todos nós somos o 10 do time porque todos nós podemos criar e marcar, todos nós vamos correr, acredito que esse é o fator principal — comentou o volante.

Luan já pode ficar à disposição para o duelo de quinta-feira (19) contra o Águia de Marabá, pela quarta fase da Copa do Brasil.