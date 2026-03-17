Juventude anuncia novo gerente da base e ex-goleiro como coordenador técnico do sub-20

O Juventude anunciou novidades nas categorias de base nesta terça-feira (17). Cleverson “Fininho” Kufner é o novo gerente de futebol das categorias de base do clube.
Ex-atleta profissional que atuou como lateral-direito entre 2002 e 2015, Fininho tornou-se um personagem conhecido do futebol gaúcho, especialmente pela sua trajetória no Veranópolis, onde figura como um dos grandes ídolos da história do clube.
No ano passado, ele foi diretor executivo de futebol do Passo Fundo, atuando tanto no departamento profissional quanto nas categorias de base. Já em 2026, comandava o futebol do Avenida.
— Chego ao Juventude em um ano intenso para as categorias de base, com várias competições e com a responsabilidade de fazer com que o clube continue sendo referência na formação de atletas. Sei que isso passa por um bom ambiente de trabalho e por profissionais qualificados, algo que o clube sempre teve e segue tendo em sua estrutura. Chego com muito orgulho, ciente das responsabilidades e dos desafios, motivado e confiante de que será um grande ano para a base do Juventude — afirmou Fininho.
Márcio Angonese está de volta ao Jaconi
Além de Fininho, o Juventude também anunciou o retorno de Márcio Angonese ao estádio Alfredo Jaconi. Profissional de grande identificação com o clube, o ex-goleiro alviverde atuará como coordenador técnico da equipe Sub-20.
— É um clube em que trabalhei por muitos anos da minha vida, tanto como atleta quanto na comissão técnica. Agora estou voltando em uma função nova. A ideia é ajudar os atletas a fazerem uma transição mais fácil da base para o profissional e também dar suporte às comissões técnicas durante a temporada. Estar no Juventude é como estar em casa. Conheço todos aqui, e isso facilita muito a minha volta — lembrou Márcio.
Além da identificação construída como jogador, Márcio também atuou como treinador de goleiros tanto nas categorias de base quanto no elenco profissional do Juventude, onde permaneceu por oito temporadas.