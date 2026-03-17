Juventude anuncia novo gerente da base e ex-goleiro como coordenador técnico do sub-20

Fininho chega para comandar a base alviverde. Leonardo Bidese / EC Juventude/Divulgação

O Juventude anunciou novidades nas categorias de base nesta terça-feira (17). Cleverson “Fininho” Kufner é o novo gerente de futebol das categorias de base do clube.

Ex-atleta profissional que atuou como lateral-direito entre 2002 e 2015, Fininho tornou-se um personagem conhecido do futebol gaúcho, especialmente pela sua trajetória no Veranópolis, onde figura como um dos grandes ídolos da história do clube.

No ano passado, ele foi diretor executivo de futebol do Passo Fundo, atuando tanto no departamento profissional quanto nas categorias de base. Já em 2026, comandava o futebol do Avenida.



— Chego ao Juventude em um ano intenso para as categorias de base, com várias competições e com a responsabilidade de fazer com que o clube continue sendo referência na formação de atletas. Sei que isso passa por um bom ambiente de trabalho e por profissionais qualificados, algo que o clube sempre teve e segue tendo em sua estrutura. Chego com muito orgulho, ciente das responsabilidades e dos desafios, motivado e confiante de que será um grande ano para a base do Juventude — afirmou Fininho.

Márcio Angonese está de volta ao Jaconi



Depois de trabalhar por oito temporadas como preparador de goleiros, Angonese retorna ao Ju. Leonardo Bidese / EC Juventude/Divulgação

Além de Fininho, o Juventude também anunciou o retorno de Márcio Angonese ao estádio Alfredo Jaconi. Profissional de grande identificação com o clube, o ex-goleiro alviverde atuará como coordenador técnico da equipe Sub-20.