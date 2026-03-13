Juventude anuncia contratação de zagueiro revelado pelo Inter

Atleta fez sua última partida em 14 de fevereiro. E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude agregou experiência ao elenco do técnico Maurício Barbieri para a sequência de 2026. O clube confirmou, nesta sexta-feira (13), a contratação do zagueiro Titi, de 37 anos, que estava no Goiás.

O defensor já realizou exames médicos e assinou contrato com o clube até o fim da temporada.

Além do Esmeraldino, Titi acumula passagens por equipes como Fortaleza, Bahia, Vasco, Náutico e Inter, além de ter atuado na Turquia, por Goztepe, Bursaspor e Kasimpasa. O zagueiro formou-se na base colorada e permaneceu na equipe profissional até 2008.

Pelo Goiás, Titi atuou em 20 partidas desde o ano passado. Foram cinco jogos em 2026, o último no dia 14 de fevereiro, na goleada de 4 a 1 sobre o CRAC, pelo estadual, quando entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo.

As passagens mais marcantes do defensor, no entanto, foram no Bahia (262 jogos) e pelo Fortaleza (227 jogos). O atleta ainda teve uma experiência no futebol turco, quando vestiu a camisa de três equipes.

Titi é o quinto reforço do Alviverde para as disputas da Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Série B do Brasileiro. Antes já haviam sido anunciados o lateral-esquerdo Wadson, e os atacantes Fábio Lima e Alan Kardec. Outro reforço que será confirmado em breve é o volante Luan, que chega por empréstimo do Primavera-SP, depois de conquistar o acesso ao Brasileirão 2026 pelo Remo, no ano passado.

Histórico de Titi: