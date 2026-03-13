Juventude anuncia contratação de zagueiro revelado pelo Inter

O Juventude agregou experiência ao elenco do técnico Maurício Barbieri para a sequência de 2026. O clube confirmou, nesta sexta-feira (13), a contratação do zagueiro Titi, de 37 anos, que estava no Goiás.
O defensor já realizou exames médicos e assinou contrato com o clube até o fim da temporada.
Além do Esmeraldino, Titi acumula passagens por equipes como Fortaleza, Bahia, Vasco, Náutico e Inter, além de ter atuado na Turquia, por Goztepe, Bursaspor e Kasimpasa. O zagueiro formou-se na base colorada e permaneceu na equipe profissional até 2008.
Pelo Goiás, Titi atuou em 20 partidas desde o ano passado. Foram cinco jogos em 2026, o último no dia 14 de fevereiro, na goleada de 4 a 1 sobre o CRAC, pelo estadual, quando entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo.
As passagens mais marcantes do defensor, no entanto, foram no Bahia (262 jogos) e pelo Fortaleza (227 jogos). O atleta ainda teve uma experiência no futebol turco, quando vestiu a camisa de três equipes.
Titi é o quinto reforço do Alviverde para as disputas da Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Série B do Brasileiro. Antes já haviam sido anunciados o lateral-esquerdo Wadson, e os atacantes Fábio Lima e Alan Kardec. Outro reforço que será confirmado em breve é o volante Luan, que chega por empréstimo do Primavera-SP, depois de conquistar o acesso ao Brasileirão 2026 pelo Remo, no ano passado.
Histórico de Titi:
2025/26 - Goiás: 20 jogos, uma assistência. Disputou cinco jogos em 2026, mas não atua desde fevereiro 14 de fevereiro;
2021/25 - Fortaleza: 227 jogos, seis gols e cinco assistências;
2018/20 - Goztepe-TUR: 90 jogos, um gol e três assistências;
2017/18 - Bursaspor-TUR: 36 jogos, um gol e uma assistência;
2015/17 - Kasimpasa-TUR: 72 jogos, 11 gols;
2011/15 - Bahia: 262 jogos, 10 gols e uma assistência;
2009/10 - Vasco: 67 jogos, três gols;
2008 - Náutico: 7 jogos e uma assistência;
2007/2008 - Inter: 11 jogos