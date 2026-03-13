Esportes

Experiente
Notícia

Juventude anuncia contratação de zagueiro revelado pelo Inter

Aos 37 anos, jogador estava no Goiás e chega para reforçar Alviverde nas disputas da Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e Copa Sul-Sudeste 

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS