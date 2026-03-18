Juventude anuncia contratação de atacante revelado pelo Santos

O Juventude confirmou no final da tarde desta quarta-feira (18) a contratação do atacante Allanzinho, 25 anos, que chega por empréstimo do Fortaleza. O jogador estava no Atlético-GO, onde realizou oito jogos na atual temporada, com uma assistência.
O atacante foi artilheiro do Campeonato Cearense do ano passado pelo Ferroviário, com quatro gols. Pela equipe do Ceará, ele chegou a balançar as redes nove vezes e cedeu quatro assistências em 18 partidas entre Estadual e Copa do Nordeste.
O desempenho de Allanzinho chamou a atenção do Fortaleza que o contratou em definitivo. Mas, no Leão do Pici, o atleta atuou em apenas 12 jogos em 2025, com duas assistências. Ele ainda atuou por equipes como São Bernardo, Joinville, Tombense, Santos e Guarani.
Formado na Vila Belmiro, Allanzinho já treinou com o elenco alviverde, teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e pode ser relacionado para a partida desta quinta-feira (19), contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.
Com as vendas de Juan Christian e Gabriel Taliari, o Verdão buscava duas reposições para o ataque. Além de Allanzinho, Jader, de 22 anos, que também atuou no Atlético-GO e que pertence ao Santa Clara-POR, teve seu nome sondado pelo clube.