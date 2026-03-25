Judoca Marcelo Casanova conquista medalha de prata em Grand Slam na Geórgia

Casanova (E) mira nova vaga nos Jogos Paralímpicos. Recreio da Juventude / Divulgação

O judoca Marcelo Casanova, do Recreio da Juventude (RJ), conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Tbilisi, nesta quarta-feira (25), na Geórgia. O caxiense compete na categoria J2 (baixa visão) até 95kg. O resultado reforça sua excelente fase na temporada 2026.

Casanova perdeu a final após um duelo decidido por punições contra o uzbeque Davurkhon Karomatov. Antes, na estreia, venceu o atleta do Cazaquistão por ippon, garantindo classificação para a semifinal. Na sequência, manteve o alto nível de desempenho e, novamente por ippon, superou o judoca espanhol, assegurando vaga na decisão.

Para o judoca do clube de Caxias do Sul, o resultado alcançado na capital da Geórgia aumenta sua confiança para a disputa das demais competições ao longo do ano.

— Estou muito feliz com o meu desempenho. Gostaria de agradecer às comissões técnica e multidisciplinar, que estão sempre comigo em todos os processos. As conquistas nunca são individuais, são sempre coletivas. O ano está só começando, e eu espero continuar evoluindo para encarar os desafios que estão por vir — celebrou.

O técnico da modalidade do RJ, Giovani Cruz, enalteceu a competitividade do atleta:

— Tenho certeza que o Marcelo (Casanova) vai brigar por medalha em todos os campeonatos que participar. Essa prata nos enche de motivação e orgulho.