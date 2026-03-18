Joia do Fluminense chega por empréstimo ao Caxias e já treina no Centenário

Luis Fernando teve pouco espaço no time principal do Fluminense. Lucas Merçon / Fluminense

O Caxias acertou a contratação do volante Luis Fernando, de 21 anos. O atleta é uma joia da base do Fluminense. O jogador chega por empréstimo do time carioca até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O meio-campista já treina no Estádio Centenário.

No ano de 2023, Luis Fernando renovou seu contato com o time carioca até 2027. A multa rescisória do jogador é de 50 milhões de euros.

Luis fez um jogo pelo profissional do clube nesta temporada. Pelo Campeonato Carioca, esteve em campo por cinco minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira. Na temporada passada, no sub-20, o jovem fez 15 jogos.