Jogo em dia de eclipse e estágio com José Mourinho: os momentos marcantes da carreira do técnico do Juventude

Barbieri revelou dois momentos marcantes no futebol do Exterior. Porthus Junior / Agencia RBS

Maurício Barbieri não é um supersticioso do mundo da bola. O único ritual que faz antes dos jogos é o de não acompanhar o aquecimento da equipe em campo e, no vazio do vestiário, sozinho e na tranquilidade que antecede à pressão de uma partida, se concentra e respira fundo para os 90 minutos que virão pela frente.

O ex-treinador de grandes equipes do país, como Flamengo e Vasco, de grande campanha também pelo Bragantino, vice-campeão da Sul-Americana de 2021, agora tem novos desafios dentro do Alfredo Jaconi.

E para chegar preparado para estes momentos no comando do Juventude, o treinador, que é um estudioso no futebol, já fez estágio com a lenda dos técnicos portugueses José Mourinho.

— Eu ainda estava cursando a faculdade e aconteceu de eu ter essa experiência em Portugal através de uma bolsa de intercâmbio. Consegui um estágio no Futebol Clube do Porto, eu tive muito pouco contato com o Mourinho, mas eu consegui, em alguns momentos pontuais, ter acesso ao profissional, e mais do que a figura dele em si, pra mim foi importante pra vivenciar uma outra metodologia de trabalho, uma outra cultura de jogo — admitiu Barbieri.

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Jogar antes ou depois de um eclipse?

Outra experiência marcante na trajetória do treinador do Ju ocorreu em sua passagem pelo Juárez, do México, em partida diante do San Luis.