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Jogo de oito gols, vitória em casa e adiamento: veja como foram os serranos na estreia do Gauchão Sub-20

Apafut foi a única equipe da Serra que garantiu um resultado positivo na primeira rodada. Juventude e Brasil-Far perderam, Esportivo empatou, e o Caxias teve complicações com o campo e não jogou

Camila Corso

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