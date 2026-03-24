Jogo de oito gols, vitória em casa e adiamento: veja como foram os serranos na estreia do Gauchão Sub-20

Apafut recebeu o Ypiranga na Fundação Marcopolo. Tiago Muniz / Triunfo Esportes / Divulgação

Começa agitada a competição mais importante da base gaúcha. A Apafut estreou com vitória sobre o Ypiranga por 1 a 0, enquanto o Brasil-Far perdeu para o São Luiz pelo mesmo placar. O Juventude foi derrotado pelo Grêmio por 5 a 3 e o Esportivo empatou em 1 a 1 com o Gaúcho.

No CT Hélio Dourado, o clássico foi emocionante. O Grêmio mantinha mais a posse de bola, enquanto o Ju atacava nas falhas defensivas do Tricolor. Com gols alviverdes de Carlinhos e Beto, o Papo foi para o intervalo perdendo por 3 a 2. Aos 14 da etapa final, Scatolin empatou a partida, mas o mandante recuperou a vantagem e o Alviverde estreou com derrota.

Em casa, a Apafut recebeu o Ypiranga. Em uma jogada de escanteio, aos 12 minutos do primeiro tempo, o centroavante Fabrício cabeceou para garantir a vitória para o Tricolor da Serra.

Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo saiu na frente logo aos quatro minutos da etapa inicial, porém, aos 30 do segundo tempo, Pedro empatou para o Gaúcho.

No último jogo da rodada, o Brasil de Farroupilha perdeu para o São Luiz por 1 a 0, no Estádio das Castanheiras. O jogo de Caxias e Inter, que aconteceria no Campo do Bangu, foi adiado por indisponibilidade do espaço. O confronto ainda não foi remarcado.

Na próxima rodada, a Apafut enfrenta o Inter, na sexta-feira (27), fora de casa. No sábado (28), às 15h, o Juventude recebe o Ivoti no CT Alviverde, enquanto o Brasil de Farroupilha vai à Tramandaí encarar o Real SC e o Esportivo joga com o Ypiranga, em Erechim. Às 15h de domingo (29), o Caxias duela com o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale.