Invicto no ano, Juventude recebe o Águia de Marabá pela quarta fase da Copa do Brasil

Manuel Castro vem aproveitando as chances dadas pelo técnico alviverde. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Invicto após 11 jogos na temporada, o Juventude terá que provar mais uma vez o seu favoritismo na Copa do Brasil diante de uma equipe paraense. Depois de eliminar a Tuna Luso com dificuldades — a classificação em Belém veio apenas nos pênaltis —, o Verdão recebe o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (19), a partir das 19h30min, pela quarta fase do torneio.

Além da classificação para a etapa que irá reunir os maiores clubes do país, a vitória sobre o Águia ainda irá render mais R$ 2 milhões aos cofres alviverdes. Até aqui, o clube recebeu quase R$ 4,59 milhões em premiações.

— É uma decisão única. A verdade é que, às vezes, são jogos complicados, mas temos a ambição de continuar vencendo, de seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Foi importante termos nos classificado, apesar das circunstâncias adversas que enfrentamos com o campo e com o que não estávamos acostumados — avaliou o atacante Manuel Castro sobre o último duelo.

O uruguaio tem sido um coringa na equipe de Maurício Barbieri. Seja como atacante ou como ala, ele tem demonstrado empenho e comprometimento tático nas partidas em que foi testado.

— Já joguei como ponta, tanto na direita quanto na esquerda, talvez me sinta mais confortável na direita, mas não tenho problema nenhum em jogar na esquerda. Então, o professor também sabe que quero jogar em qualquer posição — revelou o atleta.

ATAQUE RENOVADO

Nos últimos dias, o Verdão negociou dois de seus homens de ataque: Juan Christian e Gabriel Taliari. Esse será também o primeiro desafio do time de Maurício Barbieri sem um de seus principais destaques nos últimos três anos. Taliari foi vendido ao Remo e surge a oportunidade para quem já está no elenco de mostrar a capacidade para substituí-lo.

Manu e MP devem iniciar o jogo, mas nomes como Raí Silva, Ray Breno, Fábio Lima e o jovem Scatolin devem aparecer em campo no decorrer do jogo.

— Dois grandes jogadores estão saindo, e queremos que aqueles que estão chegando, e nós que estamos aqui, aproveitemos, porque essas são oportunidades que se esperam. E agora que nossos companheiros de equipe seguiram para algo melhor, nós que estamos aqui queremos agarrar essa oportunidade — comentou Manu Castro.

Melhor adaptado ao futebol brasileiro, o uruguaio é um dos nomes que pode crescer junto com o time, especialmente nesta semana que também reservará ao Ju a estreia na Série B do Brasileiro, o principal alvo do clube em 2026.

— Estava ansioso para estar aqui, principalmente por esse desejo de atuar no Brasil. Encontrei um clube espetacular, que dá todas condições de trabalho, um grupo que desde o primeiro dia tentou me ajudar. Eles me fizeram sentir bem e, nesse aspecto, tornaram a adaptação muito fácil para mim — finalizou Manu Castro.