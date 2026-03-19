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Mais um paraense no caminho
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Invicto no ano, Juventude recebe o Águia de Marabá pela quarta fase da Copa do Brasil

Depois de negociar dois atacantes que vinham tendo destaque no time, Verdão testará a qualidade do elenco com jogadores que esperam por oportunidades

Rafael Rinaldi

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Maurício Reolon

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