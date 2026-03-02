Ídolo do acesso do Caxias reforça rival na Série C do Brasileiro

Atacante Eron marcou histórica com a camisa do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O centroavante que se tornou o rosto da redenção do Caxias ao marcar o gol do histórico acesso à Série C em 2023, está de volta ao futebol brasileiro. Mas, para a tristeza de quem frequenta o Estádio Centenário, Eron não vestirá a camisa grená no seu retorno.

Após dois anos no Vegalta Sendai, do Japão, o atacante foi anunciado como o novo reforço do Santa Cruz para a disputa da terceira divisão nacional. Regularizado no BID e pronto para estrear sob o comando de Claudinei Oliveira já nesta quinta-feira (5), pela Copa do Brasil, contra o Sousa-PB, o centroavante reencontrará o Caxias durante a Série C.

O artilheiro que virou bandeira

A história de Eron com o Caxias é digna de memorial — literalmente. A chuteira que balançou as redes do Estádio Luso-Brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, garantindo o acesso após anos de sofrimento, ocupa lugar de destaque no museu do clube. No Centenário, seus números foram muito bons:

36 jogos e 18 gols com a camisa 9.

com a camisa 9. Com 14 gols, tornou-se o maior artilheiro de uma única edição da Série D em todos os tempos.

Vice-campeão Gaúcho: Peça fundamental na campanha que levou o Caxias à final do estadual.

O ídolo que deu a glória ao Caxias agora é a esperança de gols de um concorrente direto na sequência da temporada. Eron é figura presente nos jogos do Caxias, mas em forma de bandeira. Um grupo fiel de torcedores estendem um bandeirão com seu rosto nas sociais da casa Grená em dia de jogos.