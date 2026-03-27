"Ideologia de brigar por coisas grandes", afirma novo zagueiro do Caxias

Moraes estava no Velo Clube. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias

Antes do treino desta sexta-feira, o Caxias apresentou oficialmente o zagueiro Gabriel Moraes, de 23 anos. O defensor chega por empréstimo do Velo Clube, onde disputou o último Paulistão e fez história ao ter sido o protagonista do título da Série A2 de 2024, quando marcou o gol decisivo da conquista do Galo Vermelho.

A chegada de Gabriel Moraes ao elenco de Marcelo Cabo ocorre em um momento de reconstrução no Centenário. Vindo de um dos estaduais mais competitivos do país, o zagueiro destacou que o projeto ambicioso da diretoria grená foi o diferencial para aceitar o desafio de atuar na Serra Gaúcha.

— O pessoal do Caxias entrou em contato comigo após o Paulistão. Eu já conhecia o trabalho do Marcelo Cabo, um excelente profissional. A primeira fala entre o meu staff e a diretoria do clube foi um compromisso muito sério, uma ideologia de brigar por coisas grandes, então foi isso que nos trouxe até aqui. Está sendo um trabalho muito bem feito, muito efetivo, e eu creio que a gente vai colher bons frutos até o final desse ano — afirmou o novo reforço.

Questionado sobre a dualidade de calendários entre a Copa Sul-Sudeste e a Série C do Brasileiro, Moraes foi enfático ao afirmar que a grandeza do clube exige o máximo em todas as frentes.

— Eu acredito que quando a gente veste a camisa do Caxias, um clube grande, de uma torcida apaixonada, a gente entra em todas as competições com o foco principal, que é vencer cada uma delas. Então a gente vai enfrentar uma partida de cada vez, independente se é da Sul-Sudeste ou da Série C, mas com o mesmo objetivo: a vitória sempre — projetou o defensor.

Gol do título e elenco com opções

Gabriel Moraes também relembrou o período vitorioso em São Paulo, onde se consolidou como uma peça importante do Velo Clube antes de uma breve passagem pelo Cianorte. Ele espera repetir o sucesso recente agora com as cores do Caxias.

— Nós fomos campeões da A2, eu fiz o gol do título. O Velo Clube foi um clube que abriu muitas portas. Foram anos abençoados que, graças a Deus, todas as competições a qual eu pude disputar, nós chegamos ou conquistamos algo. Então, espero que esse ano aqui no Caxias não seja diferente, que a gente possa conquistar e dar muita alegria para o povo da cidade e a nossa torcida — relembrou.

Ciente de que o calendário reserva uma sequência desgastante de jogos, o zagueiro elogiou o planejamento da montagem do elenco grená. Para ele, o leque de opções do grupo será o diferencial para suportar as viagens e o desgaste físico da temporada.