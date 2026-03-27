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"Ideologia de brigar por coisas grandes", afirma novo zagueiro do Caxias

Gabriel Moraes, zagueiro de 23 anos e campeão da Série A2 pelo Velo Clube em 2024, reforça o time grená por empréstimo

Tiago Nunes

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