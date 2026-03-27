Grigor é apresentado no Caxias e projeta Série C: "Segredo é a constância"

Jogador chega por empréstimo até o fim da Série C. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias

O Caxias apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (27), o volante Grigor, de 25 anos. O atleta já treina no Estádio Centenário e chega por empréstimo junto ao Rio Branco-SP, trazendo na bagagem uma formação em clubes tradicionais do futebol paulista, como XV de Piracicaba e Corinthians.

O novo reforço grená desembarca na Serra amparado por uma minutagem recente pelo Osasco, onde entrou em campo em 10 jogos. Na última temporada, Grigor foi peça importante do Ituano, onde disputou 27 partidas, incluindo a Série C do Brasileiro — competição que é o grande foco do Caxias no ano.

— Eu tenho experiência com o futebol paulista. O ano passado eu disputei a Série C pelo Ituano e acredito que o Caxias vai fazer uma boa campanha esse ano. Espero que o grupo que foi montado, a gente consiga se entrosar o máximo possível, mais rápido, porque é isso que faz a diferença. E a gente está no caminho certo. Trabalhando com um grupo de jogadores experientes, tenho a certeza que vamos entregar o máximo para poder alcançar o objetivo do clube — afirmou o volante.

Questionado sobre o que o torcedor pode esperar do seu estilo de jogo, o atleta se definiu como um meio-campista que equilibra a pegada defensiva com a transição para o ataque.

— Eu procuro sempre me entregar ao máximo a cada partida. Vão ver um jogador aguerrido, que se dedica na marcação e também na criação das jogadas. Um jogador que tenta ser o máximo possível vertical ofensivamente, tenta ajudar a equipe a jogar para frente. Pode esperar um cara que vai se doar dentro de campo para ajudar o Caxias — projetou.

Estreia e Série C

Apesar de vir de uma sequência de jogos, o volante prega cautela quanto à estreia imediata, embora já se coloque à disposição da comissão técnica para o duelo deste domingo pela Copa Sul-Sudeste, contra o América-MG, e, principalmente, para a estreia na Série C em abril.

— Eu estou sendo integrado ao grupo aos poucos, tenho me condicionado a cada dia para poder estar o mais rápido possível apto para estrear. E aí, à medida que eu for evoluindo nos trabalhos, acredito que o professor vai saber tomar a melhor decisão e me colocar no momento certo — explicou Grigor, que classificou a temporada passada como a melhor de sua carreira na parte física.

Para o novo camisa grená, o segredo do sucesso na Série C, competição conhecida pelo equilíbrio, reside no equilíbrio emocional e técnico durante as rodadas da primeira fase e o quadrangular final.