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Grigor é apresentado no Caxias e projeta Série C: "Segredo é a constância"

Volante chega ao Grená após disputar 27 jogos pelo Ituano na última disputa da Terceira Divisão do Brasileiro

Tiago Nunes

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