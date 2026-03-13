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Goleiro do Juventude comenta classificação nos pênaltis e já pensa no próximo adversário da Copa do Brasil

Juventude venceu por 4 a 1 nos pênaltis e garantiu premiação de R$ 1,6 milhão por ter avançado de fase

Tiago Nunes

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