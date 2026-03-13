Goleiro do Juventude comenta classificação nos pênaltis e já pensa no próximo adversário da Copa do Brasil

Gabriel Taliari fez o gol que levou o jogo para os pênaltis. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

O Juventude está na quarta fase da Copa do Brasil. O time precisou dos pênaltis para seguir vivo no torneio nacional diante da Tuna Luso na noite desta quinta-feira (12), no Estádio da Curuzu, em Belém, no Pará.

O Papo saiu perdendo pelo placar 1 a 0, com gol de Paulo Rangel, após uma falha no recuo de Marcos Paulo para o goleiro Jandrei. A bola ficou na lama em um campo que apresentava péssimas condições. O gol de empate do time de Maurício Barbieri veio de uma cabeçada de Gabriel Taliari, nos acréscimos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Verdão enfrentou dificuldades e teve queda de rendimento com as trocas. O jogo foi para os pênaltis e o Papo teve 100% de aproveitamento. A classificação veio com 4 a 1 nas penalidades. Após o jogo, o goleiro Jandrei falou sobre a classificação. Ele defendeu uma das cobranças da Tuna Luso.

— Que a gente aprenda com nossos erros, com a partida que foi aqui, o campo não nos possibilitou fazer a nossa partida, mas a gente competiu, fez o que foi proposto e dava para fazer. Saímos com a classificação e agora é pensar na próxima fase para mais um jogo difícil e se preparar para se classificar novamente — disse Jandrei à FPF TV no youtube.

Com R$ 1,6 milhão como premiação pela classificação, o Juventude enfrentará o Águia de Marabá, também do Pará, na quarta fase. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi, na semana que vem. A CBF ainda não divulgou a data do confronto. Para o goleiro do Verdão, em casa o time poderá fazer o seu estilo de jogo devido ao bom gramado do Jaconi.