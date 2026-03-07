Goleiro com passagem pelo Grêmio e futebol do Exterior é o novo reforço do Caxias

Gustavo estava no futebol do Exterior desde 2019. CSKA Sofia / Divulgação

Na manhã deste sábado (07/03), o Caxias oficializou a contratação do goleiro Gustavo Busatto, de 35 anos. O experiente arqueiro chega ao Estádio Centenário com um pré-contrato assinado e assume o papel de referência para a meta grená, atendendo à demanda da diretoria por jogadores com perfil de liderança e rodagem.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Busatto construiu uma trajetória no futebol brasileiro, defendendo camisas de clubes como Náutico, América-RN, Atlético-GO e Sampaio Corrêa. No entanto, foi na Europa que o goleiro atingiu o auge de sua carreira.

Ídolo e recordista na Bulgária

Gustavo Busatto desembarca em Caxias do Sul vindo de uma passagem histórica pelo CSKA Sofia, da Bulgária. Pelo clube europeu, o goleiro acumulou números impressionantes. Foram 204 jogos disputados, tornando-se o jogador estrangeiro com mais partidas na história do clube.