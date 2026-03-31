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Gigantes do Vôlei retorna a Caxias do Sul em maio; saiba como garantir o ingresso

Os campeões olímpicos Éder Carbonera e Maurício Borges e os atletas da atual seleção brasileira, como Fernando Cachopa e Alan Souza estão confirmados

Eduardo Costa

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