Gigantes do Vôlei retorna a Caxias do Sul em maio; saiba como garantir o ingresso

Evento reuniu 5 mil pessoas em 2025. Morphine Produções / Divulgação

Caxias do Sul será palco novamente do Gigantes do Vôlei. O encontro de craques da modalidade será realizado no dia 23 de maio, no Ginásio do Sesi. Em 2025, o evento levou mais de 5 mil pessoas e teve ingressos esgotados dias antes.

Entre os nomes já confirmados para esse ano estão os campeões olímpicos Éder Carbonera e Maurício Borges, além de atletas da atual seleção brasileira, como Fernando Cachopa e Alan Souza. O evento também contará com a presença de Theo Lopes, campeão mundial e da Liga Mundial com o Brasil.

— É algo muito importante para a cidade. Caxias sempre teve tradição no voleibol e ver o ginásio cheio novamente, com grandes atletas e o público participando, mostra que o esporte continua vivo aqui. É um orgulho fazer parte disso e ajudar a construir esse movimento — comentou o atleta e organizador Gustavo Bonatto.

O Gigantes do Vôlei é idealizado pela Associação RS Olímpico e também integra um projeto de fortalecimento da modalidade na região.

— O Gigantes do Vôlei nasceu com o objetivo de reconectar a cidade com o esporte. Ver o ginásio cheio, famílias participando e crianças se inspirando nos atletas é algo que nos motiva muito. Queremos construir um caminho sólido para o voleibol em Caxias, com impacto social, formação de base e um projeto de longo prazo. É muito especial poder contribuir com esse movimento e ver ele ganhando força — avaliou Felipe Kreling, um dos organizadores do projeto.

Os ingressos já estão disponíveis para o público, em primeiro lote, na plataforma Minha Entrada através do link.

PREMIAÇÃO

O evento Gigantes do Vôlei foi homenageado no ano passado com o Prêmio Mérito Esportivo 2025, concedido pelo Conselho Municipal de Desporto. O troféu foi na categoria Evento Esportivo do Ano.