Garoto de 50 milhões: Novo volante do Caxias ignora cifras e prioriza evolução após empréstimo do Fluminense

Luis Fernando, de 21 anos, chega ao Estádio Centenário por empréstimo do Fluminense. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (26), mais um reforço vindo das principais escolas de futebol do país. O volante Luis Fernando, de 21 anos, chega ao Estádio Centenário por empréstimo do Fluminense para ser uma das opções de força e jovialidade no meio-campo de Marcelo Cabo. Ele entrou em campo no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Operário, na última terça-feira, pela Copa Sul Sudeste.

Criado na base de Xerém, onde permaneceu por quase uma década, o atleta busca no Rio Grande do Sul a minutagem e o espaço que não encontraria no elenco do Tricolor das Laranjeiras nesta temporada.

Luis Fernando fez a sua estreia profissional durante o Campeonato Carioca deste ano, em partida contra o Madureira. No entanto, ciente da concorrência interna, o volante optou pela mudança de ares.

— Acho que o desafio foi muito bom para mim. Eu buscava isso, buscava evolução. Tinha oito anos de casa e (no Fluminense) infelizmente não ia ter espaço para mim, então decidi procurar um lugar onde eu possa evoluir bastante. Encontrei esse lugar e quero ter mais oportunidades — explicou o jogador em sua primeira entrevista coletiva.

A aposta do Caxias em Luis Fernando é alta, refletida inclusive nas cifras que cercam o atleta: o jovem possui uma multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 270 milhões) para o mercado externo. Apesar do valor astronômico que denota a expectativa do Fluminense sobre seu potencial, o volante prefere manter os pés no chão e o foco exclusivamente no gramado.

— Eu trato o futebol como uma alegria. Quero dar sempre o meu melhor, independente de qual time que eu esteja, porque a gente sabe que toda hora a gente está sendo olhado por todo lugar. Independente dessas coisas de multa, eu não ligo muito para isso — afirmou com naturalidade.

Primeiro grande competição

Para Luis Fernando, vestir a camisa grená representa o primeiro grande teste de fogo em uma competição nacional de pontos corridos. O objetivo é claro: ajudar o clube a superar o trauma do ano passado, quando o acesso à Série B bateu na trave.