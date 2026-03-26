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Garoto de 50 milhões: Novo volante do Caxias ignora cifras e prioriza evolução após empréstimo do Fluminense

Luis Fernando chega ao Caxias por empréstimo do Tricolor das Laranjeiras e já entrou em campo com a camisa grená

Tiago Nunes

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