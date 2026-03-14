Formado na base do Juventude, atacante ganha destaque no futebol da Turquia

Atleta marcou um dos gols do acesso alviverde, em 2023. Alanyaspor / Divulgação

Nos últimos anos, o Juventude trabalha de forma assídua na formação de jovens atletas e realizou negociações para o futebol europeu. Um dos exemplos mais recentes é Ruan, atacante de 20 anos, que atua no Alanyaspor, da Turquia.

Ruan nasceu em Caxias do Sul, e passou a integrar o Juventude na adolescência. Foi no Papo também onde fez sua estreia no futebol profissional, em 2022. Na campanha do acesso, no ano seguinte, o jovem de apenas 17 anos atuou em mais de 30 partidas. No jogo que confirmou a vaga do Ju na Série A de 2024, Ruan fez um dos gols contra o Ceará, na vitória por 3 a 1.

Com o destaque no Alviverde, Ruan foi vendido ao Portimonense, de Portugal, em 2024. Em setembro de 2025, chegou ao Alanyaspor, onde vive uma temporada de protagonismo.

Disputando a Süper Lig, primeira divisão nacional, e a Copa da Turquia, soma 24 partidas, com um gol marcado. Para além do balançar das redes, os números de Ruan impressionam.