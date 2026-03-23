Força máxima? Saiba como o Juventude vai tratar a disputa da Copa Sul-Sudeste

Técnico do Ju não vai utilizar força máxima na competição. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

A derrota para o Avaí na largada da Série B do Brasileiro não estava nos planos do Juventude que queria, ao menos, trazer um ponto de Florianópolis. Com isso, aumenta a necessidade da vitória sobre o Novorizontino, no primeiro duelo em casa na competição, que ocorre na terça-feira, dia 31, contra o Novorizontino.

Mas, antes disso, a equipe de Maurício Barbieri terá dois desafios pela inédita Copa Sul-Sudeste. Um deles contra os próprios paulistas, no Alfredo Jaconi, no dia 28. O primeiro é já na quarta-feira (25), diante do Sampaio Corrêa-RJ, às 19h, no estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

A prioridade do Juventude — que ainda disputará a quinta fase da Copa do Brasil — será a Série B. Conforme a direção alviverde, apenas os atletas que estiverem a pleno de sua condição física jogarão em solo carioca. Quem estiver minimamente desgastado não enfrentará o Sampaio Corrêa-RJ.

Na derrota para o Avaí, o elenco de Maurício Barbieri perdeu o meio-campista Pablo Roberto, com suspeita de lesão muscular no adutor na coxa. Além dele, o zagueiro Messias acabou acusando dores no tornozelo no início da partida, mas conseguiu finalizar o confronto contra os catarinenses.

Além deles nomes que seguidamente vem jogando, como o zagueiro Rodrigo Sam e o meia Mandaca, podem ser poupados.