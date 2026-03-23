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Força máxima? Saiba como o Juventude vai tratar a disputa da Copa Sul-Sudeste

Verdão estreia na inédita competição na próxima quarta-feira (25) diante do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro

Rafael Rinaldi

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