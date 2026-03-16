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Fora de casa, Caxias Basquete tem confronto direto com o Cruzeiro pelo NBB

Após voltar a vencer na última partida, equipe do técnico Rodrigo Barbosa pode se distanciar do adversário em caso de vitória em Belo Horizonte

Maurício Reolon

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