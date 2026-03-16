Fora de casa, Caxias Basquete tem confronto direto com o Cruzeiro pelo NBB

Time do armador Fabrizzio venceu o Vasco na última partida. Thais Sousa / Caxias Basquete,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete volta à quadra nesta terça-feira (17) para o primeiro de dois compromissos na capital mineira. A partir das 20h, o duelo será diante do Cruzeiro, no Ginásio Dona Salomé, localizado no Parque Esportivo do Barro Preto, em Belo Horizonte. Depois, na quinta-feira, será a vez de enfrentar o Minas, às 19h, na Arena UniBH.

O duelo contra o Cabuloso pode ser considerado fundamental na definição das posições de classificação nesta reta final de primeira fase. O Caxias, que vem de um triunfo sobre o Vasco, ocupa a 13ª colocação, com 13 vitórias e 17 derrotas. O Cruzeiro vem logo atrás, com 11 vitórias em 30 partidas.

Como o 17º colocado tem apenas sete resultado positivos, a vaga nos playoffs está praticamente confirmada para os dois times. Porém, quanto melhor for a posição, melhores as chances de um confronto mais acessível nas oitavas de final.