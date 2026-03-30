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"Foi a primeira derrota deles aqui no Independência no ano", diz técnico do Caxias após vitória Grená sobre o América-MG

Grená soma quatro pontos na Série C após vitória contra o América Mineiro, que jogou com reservas

Tiago Nunes

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