"Foi a primeira derrota deles aqui no Independência no ano", diz técnico do Caxias após vitória Grená sobre o América-MG

Marcelo Cabo teve a primeira vitória após a intertemporada. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias venceu a primeira partida após a sua intertemporada. Na noite deste domingo (29), o time do técnico Marcelo Cabo encarou o América-MG. O time de Belo Horizonte disputa a Série B do Brasileirão e foi com os reservas. O Grená venceu pelo placar de 2 a 1, de virada, com gols de Gaspar e Felipe Albuquerque. A alegria do Caxias veio aos 52 minutos do segundo tempo, com o lateral-direito.

Com a vitória, o Grená chegou aos quatro pontos na competiçção. Após empatar com Operário-PR, no Estádio Centenário, a equipe da Serra derrotou o Coelho, mostrando uma boa mecânica de jogo e peças individuais em crescimento, como o zagueiro Ianson, o lateral Felipe, o volante Matheus Nunes e o atacante Gaspar. Após o jogo, o técnico Marcelo Cabo analisou a vitória:

— Nós tivemos um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo estava da mesma tônica. Eles estavam, às vezes, conseguindo infiltrar em algumas janelas. E os cruzamentos pesando bastante a área, tanto que eu corrigi que o meu volante oposto da bola entrasse na linha, para que não acontecesse o que aconteceu no primeiro tempo. Os números do jogo foram muito equilibrados, entre posse de bola, entre finalizações no gol — declarou Cabo à Rádio Caxias, e completou:

— Foi uma importante vitória para nós. A gente acaba pegando um time muito bem treinado pelo Valentim. Foi a primeira derrota deles aqui no Independência no ano. Então, nós jogamos com uma equipe que é uma equipe que vai brigar por acesso na Série B. Eu já disputei dois campeonatos mineiros, já estive aqui várias vezes com a Série A, Série B. Eu sei o quanto é difícil construir uma vitória aqui.

Mudança tática

No segundo tempo, o técnico do Caxias mudou o esquema, colocou o time com três zagueiros e liberou os laterais para o ataque. A estratégia surtiu efeito, pois Felipe Albuquerque chegou na área para marcar o gol da vitória no último lance: