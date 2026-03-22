Fim da invencibilidade: Juventude perde para o Avaí na estreia da Série B

Equipe de Pablo Roberto (D) jogou pouco em Santa Catarina. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A invencibilidade do Juventude na temporada acabou na Ressacada. Na estreia na Série B do Brasileiro, o time alviverde jogou pouco, errou defensivamente e foi derrotado pelo Avaí por 2 a 0, na tarde deste domingo (22). Avenatti e Wallace França marcaram os gols.

Na segunda rodada, o time alviverde vai receber o Novorizontino, no dia 31 de março, no Alfredo Jaconi. Antes, terá dois compromissos pela Copa Sul-Sudeste, contra o Sampaio Corrêa-RJ, fora de casa, na quarta-feira (25), e o mesmo Novorizontino (28), sábado, como mandante.

Na largada na Série B, o Ju foi a campo com o volante Luan Martins como novidade. E o início de partida foi com a equipe de Maurício Barbieri buscando permanecer com a posse de bola no ataque. Já o Avaí avançava as linhas de marcação, mas tinha dificuldades de criar no ataque.

Em um duelo truncado e com muitos erros de passe, a primeira chance de gol foi em um cabeceio de Avenatti sobre a meta, apenas aos 27 minutos. Logo depois, em cobrança de falta frontal, Daniel Penha assustou ao finalizar rente ao travessão.

A primeira tentativa do Ju veio em uma cobrança de escanteio. Luan tentou o gol olímpico e a bola passou rente à trave. Na resposta, o Avaí abriu o placar. Em uma desatenção defensiva, Daniel Penha encontrou Thayllon livre na ponta direita. O atacante rolou para a pequena área e Avenatti se antecipou à defesa e tocou no canto. A bola ainda bateu na trave antes de entrar: 1 a 0.

Aos 44, a melhor chance do Ju iniciou pelos pés de Luan, que encontrou Wadson na ponta esquerda. O ala cruzou rasteiro e MP desviou torto, perto do travessão. Nos acréscimos, ainda deu tempo para outra chance. MP cabeceou para Manu Castro, que saiu na frente do goleiro e chutou em cima de Léo Aragão.

SEGUNDO TEMPO

O Ju voltou do intervalo com duas mudanças: Nathan Santos e o estreante Allanzinho nas vagas de Raí Ramos e Wadson. E a primeira oportunidade de gol foi do time alviverde. Mandaca recebeu de Nathan, invadiu a área e bateu na rede pelo lado de fora.

Aos oito minutos, Allanzinho ganhou na velocidade de Walisson e cruzou rasteiro para Manu Castro, que foi bloqueado na pequena área, na hora da finalização. Em um jogo mais franco, Mandaca teve a chance de empatar, mas o cabeceio parou nas mãos de Léo Aragão.

O Avaí jogava nos contra-ataques e assustou de novo em chute de longe de Luiz Henrique. Por outro lado, o técnico Maurício Barbieri trouxe sangue novo no ataque, com Fábio Lima no lugar de Manu Castro. Logo depois, com uma lesão muscular na parte posterior da coxa, Pablo Roberto também foi substituído e Raí Silva ingressou no meio-campo.

Em um duelo com muitas paralisações e pouca bola rolando, a última troca do Ju teve Alan Kardec na vaga de Luan. Só que no minuto seguinte da troca, Messias não dominou a bola e Wallace França viu Jandrei adiantado e encobriu o goleiro para fazer 2 a 0.

Nos minutos finais, a tentativa de reação do Juventude teve mais chances desperdiçadas. Aos 35, Allanzinho driblou o marcador e cruzou para Alan Kardec, que chegou atrasado na pequena área. Aos 38, Raí Silva recebeu fora da área e chutou rasteiro. A bola passou perto da trave.

Mesmo com posse de bola no ataque, o Ju repetiu os erros na construção ofensiva e a derrota por 2 a 0 foi confirmada.

FICHA TÉCNICA

Série B - 1ª rodada

Avaí 2x0 Juventude

Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Avaí

Léo Aragão; Wallison, Allyson, Baldini e Douglas Teixeira; Zé Ricardo, Luiz Henrique (Wesley Gasolina, 41/2º) e Daniel Penha (Wenderson, 41/2º); Jean Lucas (Wallace França, 28/2º); Thayllon e Avenatti (Paulo Vitor, 19/2º). Técnico: Cauan de Almeida.

Juventude

Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan, int.), Luan (Alan Kardec, 29/2º), Mandaca, Pablo Roberto (Raí Silva, 23/2º) e Wadson (Allanzinho, int.); Manu Castro (Fábio Lima, 16/2º) e MP. Técnico: Maurício Barbieri.