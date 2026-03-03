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Filosofia, banco de dados e referências: o perfil do novo executivo do Caxias

Farnei Coelho assume a diretoria executiva do Caxias com histórico de gestão eficiente e reestruturação em clubes do interior

Tiago Nunes

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